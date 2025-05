Duas crianças desaparecidas na praia de Pedrógão em Leiria

A Autoridade Marítima Nacional iniciou esta tarde as "buscas por duas crianças, de 10 e 15 anos, de nacionalidade angolana, que se encontram desaparecidas no mar, depois de alegadamente estarem a banhos na praia de Pedrógão, no concelho de Leiria", refere uma nota de imprensa.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 17h25, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar para o desaparecimento de duas crianças, foram iniciadas buscas, por mar, pelos tripulantes da Estação Salva-vidas da Nazaré e da Figueira da Foz e por um navio da Marinha Portuguesa, NRP Viana do Castelo, e, por terra, pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Leiria e Vieira de Leiria. Para o local deslocou-se também uma aeronave da Força Aérea Portuguesa", afirma.

De acordo com a AMN, "as operações de busca estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima da Nazaré. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio à família".

E conclui: "Segundo o que foi possível apurar, as crianças estavam a banhos na praia e acabaram por desaparecer no mar."