Trump ameaça União Europeia com tarifas de 50% a partir de 1 de Junho

O Presidente norte-americano considerou hoje que as negociações comerciais com a União Europeia (UE) "não estão a dar frutos" e recomendou a imposição de uma tarifa de 50% sobre os seus produtos a partir de 01 de junho.

"As nossas negociações com eles não estão a dar frutos! Por isso, recomendo uma tarifa direta de 50% para a União Europeia a partir de 01 de junho de 2025", anunciou Donald Trump através do seu perfil na rede Truth Social, acrescentando que "não será aplicada qualquer tarifa se o produto for fabricado nos Estados Unidos".

Trump insistiu que a União Europeia foi criada "com o objetivo principal de tirar partido dos Estados Unidos na esfera comercial".

Neste sentido, acusou a UE de que as suas barreiras comerciais, o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), as sanções "ridículas" às empresas, as barreiras comerciais não monetárias, as manipulações cambiais, as ações judiciais "injustificadas" contra empresas norte-americanas, entre outras, geraram um défice comercial com os Estados Unidos que atinge "um valor totalmente inaceitável".