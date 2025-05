Alunos da Escola do Estreito de Câmara de Lobos em mobilidade Erasmus+ na França

Na semana de 19 a 23/05/2025, seis alunos da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos participaram numa mobilidade de grupo em França, no âmbito do Programa Erasmus+, acompanhados por duas docentes.

A escola de acolhimento foi 'Etablissement Régional d'Enseignement Adapté' (EREA) Magda Hollander-Lafon, situada em Rennes. Esta é uma escola pública de ensino adaptado que aposta fortemente na vertente vocacional e prática do mesmo, realidade na qual o grupo mergulhou nos dias em que lá esteve.

As actividades desenvolvidas incluíram: visita guiada pela escola; atividades/jogos para os alunos se conhecerem melhor; apresentações sobre as escolas e diversos aspetos da cultura local (gastronomia, locais de interesse, bem como outras informações relevantes sobre a ilha e/ou o país de origem); rally em Rennes, para conhecer o património e arte urbana; reunião na Câmara Municipal; visitas de estudo a Saint-Malo, Cancale, Mont-Saint-Michel, Floresta de Brocéliande e Jardim de Brocéliande; workshops de culinária (confecionar os típicos crepes com caramelo salgado), pintura, alvenaria e dança; dia do talento (no qual se exploraram as áreas de formação da escola e se experienciaram diferentes culturas através da dança); cerimónia de encerramento seguida de um barbecue com a comunidade educativa.

Uma vez que a escola possui internato, o grupo ficou lá hospedado, convivendo de forma próxima com os alunos e o staff que lá reside durante a semana. Quer neste contexto, quer no cumprimento do programa estabelecido, todas as pessoas com as quais contactamos residiam em França, mas muitas tinham origens diversas. Esta diversidade contribuiu para um ambiente de verdadeira multiculturalidade, valorizando a experiência de convívio e aprendizagem.

"Foi uma experiência inesquecível e deveras enriquecedora a vários níveis. O grupo sempre se sentiu muito bem acolhido e grato pela oportunidade de participar nesta mobilidade Erasmus+", remata nota enviada.