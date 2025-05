Bernardo Vasconcelos reeleito presidente da Associação de Andebol da Madeira

A Associação de Andebol da Madeira (AAM) foi esta tarde a 'votos' para eleger os novos órgãos sociais para o mandato 2025-2029.

Naquela que foram umas eleições inéditos onde contou com mais do que uma lista, os clubes regionais optaram pela continuidade do projecto.

Numa eleição 'animada' o resultado final foi de 89 votos para a lista encabeçada por Bernardo Vasconcelos enquanto a outra lista liderada por António Florido totalizou 79 votos.