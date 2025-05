Associação de Promoção da Madeira recebe prémio de parceria da Jet2

A Associação de Promoção da Madeira (AP-M) recebeu o Prémio de Excelência em Parceria de Longo Prazo atribuído pela companhia aérea britânica Jet2. O prémio foi entregue, no passado dia 14 de Maio, no âmbito da primeira edição do Jet2 Destination Partnerships Event que decorreu na sede da empresa, em Leeds, Inglaterra.

Além do prémio atribuído à AP-M foram também entregues nesta cerimónia inaugural dos ‘Destination Tourism Awards’ distinções ao Visit Malta (Campanha de Co-Marketing Mais Impactante), a Agência de Promoção e Desenvolvimento da Turquia (Excelência no Crescimento do Destino), à entidade de Turismo da Costa Dourada (Inovação na Colaboração Turística), Entidade de Turismo da Costa Dourada e a Leslie Vella, vice-CEO da Autoridade de Turismo de Malta e Diretor de Desenvolvimento Estratégico (Prémio Carreira no Turismo). Os prémios distinguiram o trabalho contínuo das entidades em parceria com a Jet2.com e a Jet2holidays.

O Destination Partnerships Event, promovido pela Jet2.com e Jet2holidays, acolheu representantes de mais de 40 organismos de turismo para debater e reforçar parcerias. Da parte da Jet2, estiveram presentes o diretor executivo, Steve Heapy, o diretor de clientes, Gavin Forth, o diretor comercial, Adam Mulroy, o diretor de sustentabilidade e assuntos corporativos, David Neill e a responsável pelas organizações de aeroportos e turismo, Janice Mather, refere a tutela em nota à imprensa.

Além da Madeira, estiveram presentes representantes de delegações de destinos e países como Croácia, Grécia, Hungria, Itália, Jersey, Malta, Montenegro, Marrocos, Portugal, Algarve, Fuerteventura, Gran Canária, Lanzarote, Benidorm, HOSBEC, Ilhas Baleares, Cádis, Andaluzia, Costa Brava, Costa Dourada, Espanha e Turquia.

Para além de ter como objetivo partilhar com os parceiros informação acerca da empresa - evolução, situação atual, planos para o futuro – além de dar a conhecer as diferentes áreas funcionais e respetivas equipas, o evento incluiu ainda vários painéis de conferências nos quais foram abordados temas como sustentabilidade, tendências do mercado do Reino Unido, alargamento das épocas turísticas e a melhor utilização dos orçamentos de marketing.

O Presidente da Associação de Promoção da Madeira e Secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, salienta que a parceria firmada com a Jet2 tem permitido um crescimento sustentando das operações para a Região, reforçando as ligações com um dos mercados emissores mais importantes.

“Atualmente, esta companhia já oferece ligações de 13 diferentes cidades do Reino Unido: Stansted Londres, Luton Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Liverpool, Newcastle, East Midlands, Leeds Bradford, Bournemouth, Edimburgo e Glasgow (Escócia) e Belfast (Irlanda)”. Secretário regional

O governante recorda que, em 2024, a Jet2 foi aquela que garantiu maior oferta daquele país (cerca de 149 mil lugares, ou seja 33,3% do total do Reino Unido), tendo sido a 5.ª companhia aérea na oferta total de lugares para a Madeira (5,5%), sendo suplantada, apenas, pelo Grupo easyJet, TAP, Ryanair e Wizzair.

Na referida nota, Eduardo Jesus refere que a parceria com a Jet2 tem sido muito positiva e permitido este crescimento gradual das operações, beneficiando os residentes e os turistas. “Receber este prémio que dignifica este trabalho de proximidade com a companhia é motivo de grande satisfação e revela a forma dignificante como a Associação de Promoção lida com os seus parceiros”, acrescenta.