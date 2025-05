Conferência com Laurinda Alves conta com lotação esgotada

A conferência 'Inteligência Humana vs. Inteligência Artificial: A Essência da Comunicação', que será proferida pela jornalista e autora Laurinda Alves, encontra-se com a sua lotação esgotada. O evento está agendado para as 18 horas de 2 de Junho, no Colégio dos Jesuítas.

De acordo com a Universidade da Madeira, que organiza o evento em parceria com o Grémio Literário da Madeira, "mais de uma centena de interessados preencheram rapidamente e por completo a capacidade do espaço disponível para este evento, numa demonstração do grande interesse da comunidade académica e do público em geral pelo tema e pela prestigiada oradora".

Na edição de ontem, o DIÁRIO publicou uma entrevista com a oradora, Laurinda Alves.