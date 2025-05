OpenAI quer expandir contas ChatGPT para outras aplicações

A OpenAI está a trabalhar para que os utilizadores possam iniciar sessão com a sua conta ChatGPT em aplicações de terceiros, estando à procura de programadores interessados em integrar esta funcionalidade nas suas próprias aplicações, segundo a Europa Press.

A empresa norte-americana especializada em inteligência artificial (IA) pretende expandir-se para outras áreas através de uma funcionalidade que permita aos utilizadores abrir a sua conta ChatGPT em aplicações de terceiros, tal como pode ser feito com as contas Google, Apple ou Microsoft.

Através de uma nota informativa no seu 'site', a empresa anunciou a intenção de desenvolver esta funcionalidade, anexando um formulário para que os criadores de aplicações interessados possam apresentar as suas propostas, estando disponível tanto para pequenas como grandes empresas.

No início deste mês, a empresa já tinha disponibilizado esta funcionalidade numa pré-visualização apenas para programadores, como forma de teste.

De acordo com a agência de notícias espanhola, este é um passo dado pelos gigantes da tecnologia para expandir o seu alcance para outras áreas de consumo, como as compras 'online', as redes sociais e os dispositivos pessoais, sendo esta também a estratégia da OpenAI.