Reunião inconclusiva entre CEO da ACAFP e Rui Alves

A venda 60 por cento do capital social da SAD do Nacional, por 13 milhões de euros, ao grupo asiático ACAFP, esteve a ser discutida esta tarde na sede do clube alvinegro, local onde esteve reunido o CEO da ACAF, Hiroyuki Ono, e o presidente do Nacional, Rui Alves.

À saída do encontro, Rui Alves revelou-se tranquilo sobre o que vai acontecer. “Como já referi, para mim é indiferente o que vai acontecer. Fico feliz se der este passo. Contudo, também fico feliz se não o der. Se estou mais próximo ou menos próximo do acordo é indiferente. Isto só será encerrado com a protecção dos interesses da minha instituição, com todos os interesses salvaguardados.”