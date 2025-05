Porto Moniz conta com um novo parque de estacionamento

Será inaugurado na próxima sexta-feira, 30 de Maio, pelas 11 horas, um novo parque de estacionamento localizado na Vila do Porto Moniz, na Rua de Francisco Moniz o Velho, nº. 34.

O Central Pools Parking foi projectado para "melhorar a mobilidade urbana, facilitar o acesso a zonas de comércio e zonas balneares, proporcionando mais conforto e segurança a todos os seus utilizadores. O novo parque de estacionamento incorpora soluções tecnológicas e sustentáveis, como por exemplo: estações de carregamento para veículos eléctricos; iluminação LED com sensores de presença; iluminação “amiga” das aves marinhas; sistema de gestão digital de vagas; pavimentação ecológica e áreas verdes integradas. No total conta com 135 novos lugares", refere uma nota enviada pela gerência à comunicação social.

Segundo João Carlos Nunes, administrador da empresa detentora, este investimento que ultrapassará os 2 milhões de euros, que numa fase de construção já foram investidos mais de 700 mil euros, vem resolver uma questão de organização e requalificação do destino Porto Moniz, um arranjo urbanístico com qualidade que vem beneficiar todos os visitantes e visitados desta vila piscatória do norte da ilha.

O Central Pools Parking resulta de um Contrato de Concessão da Conceção, Construção e Exploração de um parque de estacionamento no Porto Moniz, celebrado a 20 de Agosto de 2024 com a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira S.A. "Um concurso público onde foram admitidos seis concorrentes e a proposta apresentada pela empresa que aqui inaugura esta infraestrutura foi a “economicamente mais vantajosa” para a Sociedade, para o Município e para a nossa Região, uma proposta de valor e com um valor cerca de 13% acima do 2º concorrente, um investimento totalmente privado que ficará 100% ao serviço do público", remata.