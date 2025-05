Estomatologia poderá 'regressar' à Madeira com o novo hospital

A especialidade de Estomatologia poderá vir a ser ministrada na Região, possivelmente com a entrada em funcionamento do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, actualmente em construção.

O possível regresso da Estomatologia foi admitiu esta manhã pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem da sessão de abertura do VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, a decorrer no Museu da Electricidade - Casa da Luz, no Funchal.

“É uma preocupação. Na Madeira não há um serviço de estomatologia desde 2021. Isso é algo a pensar?”, afirmou Albuquerque, sublinhando que o Governo Regional tem vindo a dar passos para colmatar esta falha. “Introduzimos a especialidade no Hospital da Medicina Dentária, se assim lhe podemos chamar. É um passo importante para garantir um conjunto de prestações de cuidados de saúde especializados a todos os utentes.”

Questionado sobre a possibilidade de integrar a estomatologia no futuro Hospital Central da Madeira, Albuquerque considerou que “é desejável” e garantiu a intenção de avançar nesse sentido. Contudo, deixou o alerta sobre os riscos de subfinanciamento do sistema de saúde público.