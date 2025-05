PSD-Madeira visita Federação de Bombeiros para conhecer novo modelo de financiamento

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira realizou, nesta manhã de sábado, uma visita à Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, para acompanhar de perto o funcionamento e a implementação do novo modelo de financiamento das Associações Humanitárias de Bombeiros da Região.

A iniciativa teve como porta-voz a deputada Joana Silva, que classificou a medida como "um acto de justiça para com os bombeiros". A parlamentar sublinhou que o novo modelo proporciona condições mais sólidas e melhoradas às corporações de bombeiros madeirenses.

Segundo o PSD, os números apresentados demonstram o significativo aumento do apoio financeiro por parte do Governo Regional. O financiamento passou dos anteriores 2.580.000 euros anuais para 4.040.839 euros em 2024, ano em que começou a ser implementado o novo sistema de apoio.

Durante a visita, foi possível verificar que o valor previsto para 2025 contempla tanto a majoração prevista como a actualização aprovada para os bombeiros sapadores. Contudo, a deputada lamentou que, devido ao chumbo do orçamento regional anterior, o montante estimado de cerca de 7 milhões de euros para 2025 ainda não possa ser totalmente aplicado.

O Grupo Parlamentar do PSD destacou a flexibilidade do novo sistema, que se adapta às mudanças demográficas e às necessidades de recursos humanos, garantindo simultaneamente a gratuitidade do socorro na Madeira.

O financiamento funciona numa base de 60% suportado pelo Governo Regional e 40% pelas Câmaras Municipais, assegurando as verbas necessárias para o dispositivo base. O modelo inclui também uma via de financiamento variável para investimentos das corporações e o financiamento de dispositivos especiais, que são activados em situações de alerta amarelo e pagos integralmente pelo Governo Regional.

Para além disso, existe uma verba específica destinada às associações para aquisição de equipamentos e necessidades urgentes, conferindo maior autonomia às corporações. O modelo permite ainda o recrutamento de voluntários ou bombeiros externos, desde que seja garantida a formação adequada, e prevê um suplemento remuneratório para formação especializada não obrigatória, independentemente do vínculo laboral.

A visita reforçou o compromisso do PSD com o fortalecimento do sistema de protecção civil regional, promovendo condições mais justas e eficientes. O partido considera que este modelo representa "um avanço sólido e necessário" na valorização dos bombeiros e na garantia de um socorro eficaz e sustentável na Madeira.