Trânsito intenso na Via Rápida e difícil na zona do Hospital

Bom dia. O trânsito nesta manhã de sexta-feira já esteve pior na zona da Cancela, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava da Via Rápida, mas agora aperta mais na subida de Santa Rita, no sentido oposto.

A Via Litoral deu conta de trânsito intenso que já esteve com 3 km de extensão, causando aquele congestionamento matinal habitual, mas que vem reduzindo e já vai em 2 km de extensão.

No sentido oposto não estão identificadas as causas para a maior demora na subida.

Já difícil, como sempre, está a rotunda do Hospital, nesta última semana agravada pelas obras de renovação do asfalto que já estão em fase de conclusão.