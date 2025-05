Hospital Particular da Madeira assinala 1.000 nascimentos com a plantação de 1.000 árvores

A Maternidade do Hospital Particular da Madeira revelou, esta segunda-feira, que atingiu o marco dos 1.000 nascimentos, a 21 de Abril.

A efeméride foi assinalada com a plantação de 1.000 árvores no Parque Ecológico do Funchal.

Por meio deste gesto, o Hospital Particular da Madeira assume este "compromisso contínuo para com cada uma destas crianças – a geração vindoura, reforçando o seu papel na responsabilidade ambiental, por um futuro mais sustentável".

Nesta missão, estiveram presentes colaboradores do Grupo HPA Saúde Madeira, bem como mães, pais, bebés e crianças.