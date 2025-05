Alunos de Geometria Descritiva da Francisco Franco mostram "Vigia"

O título da exposição que os alunos de Geometria Descritiva A da Escola Secundária de Francisco Franco inauguram, hoje, no corredor do 3.º piso, junto às salas onde é lecionada a disciplina, denomina-se "Vigia".

Segundo a instituição "os trabalhos expostos foram desenvolvidos em trabalho individual, tendo os alunos criado composições geométricas sobre um suporte circular de 45X45 cm ou 48X48 cm, branco ou azul, com um tema sobre fauna, flora marinha ou água, explorando a representação rigorosa dessas composições nos sistemas de representação diédrica e/ou axonométrica", refere em termos técnicos.

Esclarece ainda que "os trabalhos patentes na exposição, que refletem a aplicação dos conteúdos ministrados, a utilização de linguagem específica, a aplicação de traçado expressivo e rigoroso, tendo em conta a normalização e a utilização de linguagem plástica, foram concebidos no âmbito do ‘Projeto Criativo’, desenvolvido ao longo do ano letivo com maior incidência no 3.º período".

Um complexo trabalho de coordenação científica e pedagógica dos professores Arlete Franco, Duarte Sousa, Mafalda Gonçalves, Pedro Berenguer e Sofia Fernandes, que organizaram a exposição dos trabalhos de alunos das turmas 10.º10, 10.º11, 10.º12, 10.º13, 10.º14, 10.º15, 10.º16, 11.º11, 11.º12, 11.º13, 11.º14, 11.º15, 11.º16 e 11.º17.

"A disciplina de Geometria Descritiva é uma disciplina de carácter bienal (10.º e 11.º Ano) e enquadra-se na estrutura curricular dos Cursos Científico Humanísticos de Artes Visuais e de Ciências e Tecnologias do Ensino Secundário", informa ainda a escola. "Segundo o programa curricular, a disciplina estuda as representações no plano de formas tridimensionais e dos espaços, a sistematização de diferentes métodos de representação gráfica rigorosa e desenvolve a capacidade de ver, perceber, organizar e estruturar o espaço", conclui.