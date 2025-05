Francisco Franco debate 'Energia nuclear na era das alterações climáticas'

A 'Energia nuclear na era das alterações climáticas' é o tema da conferência que Bruno Soares Gonçalves, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, vai proferir amanhã, dia 20 de Maio, a partir das 10 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

"Esta palestra enquadra-se no tema ‘Desenvolvimento Sustentável’ da componente de Cidadania e Desenvolvimento que os alunos do 12.º ano estão a trabalhar durante este período", revela a escola.

Bruno Soares Gonçalves é presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior Técnico desde Maio de 2012 e investigador Principal com Habilitação do Instituto Superior Técnico.

Desde 2007 que participa axtivamente em axtividades de divulgação, para alunos do secundário, para alunos e professores universitários e para o público em geral, sobre energia, sobre o nuclear e sobre a fusão nuclear.

É autor do livro de divulgação 'Fusão Nuclear na era das alterações climáticas' (gratuito online): https://www.ipfn.tecnico.ulisboa.pt/fusao_nuclear_alteracoes_climaticas/download.html )