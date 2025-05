Alunos da Francisco Franco levam projectos à Mostra Nacional de Ciência 2025

Quatro alunos da Escola Secundária de Francisco Franco que participaram no Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores viram os seus projectos seleccionados para a Mostra Nacional de Ciência 2025, que vai decorrer nos dias 29, 30 e 31 de Maio, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

"Afonso Sousa Serrão, do 12.º ano do curso de ciências socioeconómicas, que foi supervisionado pelo professor Horácio Drumond, vai apresentar na Mostra Nacional o Sudoku Solver, programa que criou para resolver qualquer tabuleiro de sudoku", revela a escola à imprensa.

"Já os alunos finalistas de ciências tecnologias – área de engenharias, Daniel Piloto Nóia, João Francisco Fernandes e Rinat Vasilev, orientados pelo professor Jorge Monteiro, vão mostrar o pH8, a embarcação autónoma que idealizaram para absorver resíduos sólidos e líquidos do mar. Este aparelho foi concebido no âmbito da participação deste trio de alunos no Projeto SPAR (Sala de Projetos de Automação e Robótica) da Escola Secundária de Francisco Franco", acrescenta.

Diz ainda que a Direcção Regional de Juventude, através do programa ‘Provas Dadas’, apoia a deslocação dos alunos e professores ‘da Francisco Franco’ ao Porto onde vão mostrar as suas criações.

Organizada pela Fundação da Juventude, a Mostra Nacional de Ciência reúne jovens estudantes e professores de todo o país que apresentam projetos científicos realizados em contexto escolar. Além da mostra dos projectos, o programa inclui conferências e workshops.

E conclui: "A Mostra Nacional de Ciência, culminar do Concurso Nacional de Jovens Cientistas e Investigadores, exibe os melhores projectos, depois de avaliados por um comité de jurados, constituído por vários investigadores e professores universitários de todo o país, coordenados pela Ciência Viva".