A cabeça-de-lista do RIR pela Madeira, Joana Mendes, reagiu com desilusão aos resultados das eleições legislativas, reconhecendo que o partido não cresceu como esperado.

"Os resultados mostram aquilo que nós não queríamos", sublinhou.

Com cerca de 346 votos a nível regional, o RIR ficou aquém das expectativas, mas a candidata garante que o partido vai continuar activo e presente. "Vamos continuar a trabalhar com a mesma determinação de sempre, atentos à vontade do povo e às exigências que o país puder enfrentar. Vamos continuar a crescer de forma estruturada e a mostrar que existem alternativas viáveis e sérias para Portugal e para as regiões autónomas", afirmou.

Como possível causa para o número de votos obtidos, Joana Mendes lembrou a dificuldade dos pequenos partidos em conseguirem campanhas visíveis. "Fizemos uma campanha a custo de zero. Tudo o que foi feito saiu do bolso dos próprios membros do partido, porque os partidos sem representação parlamentar não têm qualquer apoio".

Sobre a performance de outros partidos, Joana Mendes destacou com surpresa o crescimento do Chega, tanto a nível regional quanto nacional. "O Chega está a surpreender muita gente. O mediatismo que teve nas últimas semanas, tanto na imprensa como na televisão, influenciou bastante este resultado", finalizou.