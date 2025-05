Concurso "Eu Desenho no Jardim" premeia aluna da Francisco Franco

Arantza Jardim, aluna do curso de Artes Visuais do 10.º ano turma 15 da Escola Secundária de Francisco Franco, foi distinguida com "o primeiro prémio na categoria Ensino Secundário, Técnico e/ou Profissional do concurso 'Eu Desenho no Jardim', promovido pela Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, da Câmara Municipal do Funchal", informa a escola.

De acordo com a informação, "o trabalho da aluna da Francisco Franco foi criado no contexto das atividades letivas da disciplina de Desenho A (10.º ano) sob orientação da professora Cátia Freitas".

Refira-se que esta segunda edição do concurso 'Eu Desenho no Jardim' está "integrado no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos Jardins", tendo mobilizado "alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos, bem como do ensino secundário, técnico e profissional de várias escolas, cujos vencedores foram distinguidos na passada sexta-feira numa cerimónia realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal".