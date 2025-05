Campanha "Só nas mãos de quem sabe" alerta sobre férias em segurança

A APAVT – Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo "assinala o Dia Nacional do Agente de Viagens, celebrado a 30 de Maio, com o lançamento da campanha digital 'Só nas mãos de quem sabe', um projeto criativo que pretende alertar o público para os riscos de adquirir viagens através de vendedores não certificados, enquanto valoriza o papel profissional dos agentes de viagens", informa uma nota de imprensa à qual acompanha os três vídeos desta acção.

Refira-se que "a campanha, desenvolvida pela agência de comunicação Message in a Bottle, recorre a humor visual e situações absurdas para transmitir uma mensagem simples e eficaz: confiar as suas férias a alguém que não é agente de viagens é tão arriscado como ir ao cabeleireiro para tratar de uma dor de dentes, ou pedir a um polícia para celebrar um casamento", pelo menos em Portugal, onde estas questões estão legisladas e não são para qualquer um.

A nossa intenção é sensibilizar com leveza, criando empatia com o consumidor e orgulho junto dos profissionais. Esta campanha mostra que o agente de viagens é muito mais do que um intermediário – é um verdadeiro consultor, alguém que garante segurança, apoio e qualidade em todas as fases da viagem. Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT

"A campanha será difundida exclusivamente em canais digitais, com vídeos curtos, imagens partilháveis nas redes sociais e conteúdos educativos, incluindo um apelo direto ao consumidor para verificar o Registo Nacional das Agências de Viagens e Turismo (RNAVT) antes de comprar qualquer serviço", lembra.

Com estas três simples frases "só nas mãos de quem sabe. Porque férias não se improvisam. Confie em quem sabe", cada vídeo fecha com este lema, "reforçando a importância de escolher profissionais certificados para planear férias com confiança e segurança", frisa.