Férias para todos os gostos…

A Intertours sugere partir à descoberta de três joias da Europa que encantam com paisagens únicas, culturas fascinantes e experiências inesquecíveis.

Da natureza selvagem e mística da Escócia às montanhas imponentes e cidades organizadas da Suíça, passando pelo charme mediterrânico e praias deslumbrantes da Croácia — cada destino oferece algo especial para todos os gostos.

Prepare-se para uma viagem pelos contrastes da Europa, onde tradição e modernidade se encontram em cenários de tirar o fôlego:

Suíça | Circuito Suíça Autêntica

Conheça o melhor da Suíça com este circuito para visitar as principais cidades e as atrações naturais deste país no coração da Europa.

Partidas: de Lisboa ou Porto

Datas: 4 de Junho + 12 de Julho + 10 de Agosto + 11 de Setembro

Duração: 4 dias / 3 noites

Preço: desde 1 390€ por pessoa

Inclui: voos regulares TAP com 1 peça de bagagem de porão, circuito em moderno autocarro de turismo, acompanhamento de experiente guia de língua portuguesa do aeroporto de chegada ao aeroporto de partida, alojamento nos hotéis indicados ou similares com pequeno-almoço, 3 refeições (bebidas não incluídas), visitas orientadas por guia privativo em Zurique, Thun, Interlaken, Berna, Monte Pilatus e Lucerna, visitas conforme programa, taxas de cidade, turismo, serviço, taxas de aviação sujeitas a alteração e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, gratificações e suplementos, bebidas, outras refeições não incluídas, extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

Escócia | Tesouros da Escócia

Explore as terras misteriosas e deslumbrantes da Escócia, mergulhe na história fascinante de Edimburgo, onde castelos medievais e ruas encantadoras nos transportam para outro tempo. Explore a pitoresca Aberdeen e as Highlands selvagens, com paisagens de tirar o fôlego e vilarejos que parecem saídos de um conto de fadas. Mergulhe na História em lugares como Stirling e Culloden, onde batalhas épicas moldaram o destino da nação.

Partidas: de Lisboa ou Porto

Disponibilidade: Junho a 18 de Outubro

Duração: 8 dias / 7 noites

Preço: desde 1 870€ por pessoa

Inclui: voo Lisboa/Edimburgo/Lisboa em classe económica, transfers de chegada e partida, circuito em autocarro de turismo com guia acompanhante em língua espanhola, 7 noites em regime de alojamento e pequeno-almoço, 4 refeições, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração) e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bebidas às refeições, bagageiros, Visto (ETA), extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

Croácia | A Terra de 1000 Ilhas

Um país com duas faces muito diferentes, mas igualmente cativantes. A cor da primeira é azul: mar cristalino e céu sem nuvens. A segunda é verde: colinas e planícies que escondem misteriosas ruínas de edifícios antigos.

Partidas: de Lisboa

Datas: 19 de Junho + 3, 17, 31 de Julho + 14, 28 de Agosto + 11 de Setembro

Duração: 8 dias / 7 noites

Preço: desde 2 585€ por pessoa

Inclui: voos regulares em classe económica Lisboa/Dubrovnik/Zagreb/Lisboa, alojamento e pequeno-almoço em hotéis 3*/4*, circuito regular com guia em espanhol, visitas conforme programa, taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a alteração e Seguro.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, extras de carácter pessoal e qualquer outro serviço não especificado.

Tanto os preços como as disponibilidades destes programas estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

FOTOS: @Unsplash