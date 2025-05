Dicas para evitar burlas com casas de férias

Quando procura uma casa de férias deve ter alguns cuidados para evitar ser enganado. Os casos de burlas são mais comuns do que possamos imaginar, pelo que é crucial estar atento. Escolher ir para casa de alguém que já se conhece ou recorrer a contactos de amigos sempre são opções mais seguras, mas e quanto tal não é possível?

Os conselhos deixados pela Deco Proteste vão ao encontro de reclamações que são tidas por quem já foi burlado. Desde logo, se o preço for demasiado barato, é caso para desconfiar. Caso considere que é uma boa oferta, compare com outras das proximidades, para perceber o motivo de se tratar de um preço baixo.

Além disso, deve pesquisar pelo preço da casa em várias plataformas, a fim de aferir a veracidade e perceber se é mais barato noutra plataforma, devido às comissões.

Se tiver essa possibilidade, visite o local para onde vai antes de qualquer pagamento, a fim de aferir se as fotografias e as informações correspondem exactamente ao pretendido.

No caso do Alojamento Local, esse está registado no site do Turismo de Portugal, pelo que lhe foi atribuído um número. Pode confirmar no site a localização da casa, quem é o seu titular e os respetivos elementos de identificação (contribuinte, telefone e e-mail).

A Deco alerta para um dos sinais que podem indicar tratar-se de uma burla: as pressões. Caso seja pressionado a ‘fechar o negócio’ o mais rápido possível, deve tentar perceber qual o motivo de tal determinação.

Antes de pagar, confirme se há anúncios semelhantes ou informações na internet sobre a casa em questão, nomeadamente denúncias sobre possíveis burlas. Pode sempre pedir mais fotografias da casa. Tente confirmar a identidade da pessoa com quem está a falar, sendo que uma pesquisa na rede social Facebook pode indicar se se trata ou não de um perfil verdadeiro.

Caso o titular da conta de depósito não tiver um nome coincidente com o da pessoa com quem acordou o arrendamento para férias, tome atenção. O mesmo deve fazer se a conta bancária para a transferência for estrangeira.

No caso de fazer um pagamento e receber um e-mail ou uma mensagem indicando que houve um problema e o dinheiro não chegou ao destino, confirme a situação junto do banco antes de fazer um novo pagamento.

Desconfie sempre que lhe solicitarem algum pagamento através de cheque, dinheiro ou recurso a serviços de transferência em dinheiro. Em algumas situações, as vítimas podem ser confrontadas a pagar, no primeiro contacto