João Egídio homenageado na Exposição Regional da Flor

João Egídio, um dos primeiros homens a trabalhar com arte floral pública na Madeira, foi homenageado esta sexta-feira, 23 de Maio, na entrega de prémios do Concurso de Produção Florícola Regional, no Pavilhão da Flor, onde decorre a Exposição Regional da Flor.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente na cerimónia, uma ocasião para agradecer a participação no concurso: "A razão da Festa da Flor está aqui, dentro deste pavilhão. Obrigado por contribuírem para este cartaz."

Sobre João Egídio, que dedicou vários anos à Região em vários sectores, como é caso da floricultura e da arte floral, Nuno Maciel afirmou esperar mais trabalhos, apesar da sua condição de reformado.

Da responsabilidade da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a exposição tem o objectivo principal de mostrar o melhor que se produz na floricultura da Madeira, tanto no que respeita a flores de corte e em vaso, como também a arranjos florais. As flores e os arranjos florais a concurso foram avaliados nas suas diversas categorias e os melhores foram distinguidas por um júri especializado.

Estiveram em exposição 994 exemplares, entre plantas vivas em vaso e hastes cortadas, provenientes de 58 expositores, e foram premiados 95 exemplares de 44 expositores, a que acrescem os cinco arranjos florais premiados.