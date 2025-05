Distinção a Santa Cruz "reconhece o apoio consistente e estratégico da autarquia" aos Bombeiros

A Câmara Municipal de Santa Cruz, que foi distinguida com o 'Prémio Bombeiro de Mérito – Menção Honrosa Câmara Municipal', atribuído pela Liga dos Bombeiros Portugueses, durante a cerimónia comemorativa das Jornadas Nacionais dos Bombeiros, que decorreu no Largo do Toural, na cidade de Guimarães, é o reconhecimento do "apoio consistente e estratégico da autarquia" aos bombeiros.

A informação enviada pela autarquia em nota de imprensa assinada pelo comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, concretiza em palavras dos responsáveis a distinção, tal como havíamos noticiado hoje.

"A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Guimarães, do secretário de Estado da Proteção Civil, do presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, entre outras entidades", sendo que a "distinção reconhece o apoio consistente e estratégico da autarquia à Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como o investimento realizado na área da proteção civil, valorização profissional e modernização de meios e infraestruturas", refere Leonardo Pereira.

Tal como mostra a foto, a entrega do galardão contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, e do comandante da CBS, Leonardo Pereira, que "agradeceram a honra da distinção em nome de toda a comunidade santacruzense", frisa.

Esta menção honrosa é o reflexo de um trabalho intenso, de uma aposta clara no investimento nos nossos bombeiros e de uma política de proximidade que valoriza a missão de proteger. É uma honra que partilhamos com todos os homens e mulheres que diariamente servem Santa Cruz com coragem e dedicação. Leonardo Pereira, comandante da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

Esta distinção vem validar a visão estratégica do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz, que tem colocado a proteção civil e o apoio aos nossos bombeiros Sapadores como prioridades claras. É um reconhecimento que nos honra e que reforça a confiança nas políticas implementadas. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

"A autarquia reafirma o seu compromisso com a melhoria contínua da resposta em emergência, a valorização dos seus profissionais e a defesa intransigente da segurança da população de Santa Cruz", acrescenta a nota, em conclusão.