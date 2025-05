'Chapa batida' na Avenida do Amparo

Um acidente entre duas viaturas, ocorrido esta manhã, na rotunda abaixo do Hospital particular da Madeira, mais precisamente na Avenida do Amparo, terá causado apenas chapa batida.

O não cumprimento das regras de prioridades em rotundas pode ser uma das explicações para este acidente que apenas causou estragos menores em ambos os veículos ligeiros envolvidos.