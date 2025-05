Incêndio em mato na Ponta do Pargo

Um incêndio em mato deflagrou na tarde desta quinta-feira, no sítio do Amparo, freguesia da Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.

O alerta foi dado por volta das 16h30, levando à mobilização de cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, apoiados por uma viatura de combate a incêndios.

Não há registo de feridos nem de habitações em risco. A rápida intervenção da corporação permitiu controlar o avanço das chamas numa área de mato, evitando consequências de maior gravidade. Não foi possível apurar as causas do incêndio.