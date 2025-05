PSP apanha suspeito de furtos e roubos no Funchal e apreende arma branca

A PSP identificou, no fim-de-semana, um homem de 18 anos, suspeito de cometer crimes de furto em estabelecimento comercial e roubo.

Segundo informou na tarde desta segunda-feira o Comando Regional da PSP, o jovem é suspeito de ter furtado na loja FNAC do Centro Comercial Madeira Shopping nos dias 12, 14 e 15 de Maio, porém, a queixa não foi imediata.

"À data inicial dos factos a PSP não foi accionada, tendo sido apenas formalizada queixa crime na passada sexta-feira, a qual motivou toda a ação investigatória subsequente", revelou a PSP.

Já na posse das imagens CCTV do estabelecimento, a PSP conseguiu identificar o suspeito, que estava já indiciado pela prática de outros crimes. "Já estava a ser procurado pela PSP por estar indiciado pelo cometimento de um crime de roubo", confirmou o Comando da Polícia da Madeira.

"Os polícias da patrulha do Funchal acabaram por detectar o suspeito na zona na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, sendo que após confrontado com os factos confessou a sua autoria", revelou a Polícia. "Após revista de segurança ao suspeito foi também possível apreender uma arma branca utilizada no crime de roubo, perpetrado no passado dia 26 de Março", indica a PSP.

A investigação policial não se ficou por aqui. "Seguiram-se buscas pelos jogos furtados, tendo os polícias recuperado 35 jogos de Playstation 5, os quais encontravam-se na posse de duas lojas de revenda de equipamento electrónico, tendo os seus responsáveis sido também identificados", revela o Comando Regional da PSP em comunicado de imprensa.

O valor total destes artigos cifra-se em aproximadamente 2500 euros.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando as restantes diligências processuais em liberdade.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar a importância da queixa e da existência de meios de segurança passiva nos estabelecimentos comerciais para a resolução imediata deste tipo de ocorrências" Comando Regional da PSP

O momento da detenção na Avenida do Mar foi captado pela equipa de reportagem do DIÁRIO que acompanhava o ambiente de festa dos adeptos dos Sporting que celebravam o bicampeonato da equipa leonina, no início da noite de sábado.