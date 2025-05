Adeptos celebram a 'dobradinha' no Funchal

Não foi como há uma semana, mas há adeptos do Sporting a celebrar a conquista da Taça de Portugal esta tarde frente ao Benfica (3-1, após prolongamento), em jogo realizado no Estádio Nacional, no Jamor.

Algumas dezenas de madeirenses adeptos do Sporting não quiseram deixar de festejar novamente, tal como tinham feito no sábado passado, quando também conquistaram o campeonato nacional à frente do Benfica.

Ainda assim, foram muito menos os que se deslocaram à baixa do Funchal, mais precisamente na Avenida do Mar, habitual epicentro dos festejos dos adeptos de futebol quando o seu clube ou a selecção nacional ganha.

Veja as fotos e vídeo do fotojornalista Helder Santos.