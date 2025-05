Manhã começa com congestionamento de 2 km

Bom dia. Manhã agradável, menos para quem já está a enfrentar algum congestionamento na Via Rápida no sublanço entre o Caniço e a Cancela, no sentido Machico - Ribeira Brava. São ainda apenas 2 km da zona mais difícil, mas promete aumentar as dificuldades.

No sentido oposto mais algum trânsito mas, para já, sem congestionamento reportado pela Via Litoral, embora desde a subida de Santa Rita até à zona do Mercado Abastecedor e, ainda no nó do Esmeraldo, em São Martinho, pode contar com muito trânsito e lento.

Conduza com precaução.