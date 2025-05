Via Rápida sem congestionamentos ou acidentes

Até ao momento, não há registo de congestionamentos ou acidentes na Via Rápida.

Ainda assim, segundo as câmaras da Vialitoral, os automobilistas devem ter especial atenção no Nó Boa Nova e no Nó das Quebradas, onde se verifica um grande número de carros a circular.

Se estiver na estrada, adopte uma condução defensiva e siga as regras de segurança rodoviária: Posicionar-se correctamente; antecipar cenários de perigo; usar a sinalização correcta; estabelecer contacto com outros condutores; recorrer aos espelhos retrovisores e manter a distância.