Trânsito 'normal' de algum congestionamento

Bom dia. Manhã com algum trânsito na Via Rápida, mas, neste momento, o maior congestionamento dá-se na zona da rotunda do Hospital (Praça D. Francisco Santana).

Se na Via Rápida acontece o habitual parar e arrancar no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente no sublanço da Cancela - Caniço, isto ao longo já de 4 km, o problema maior nas estradas da Madeira dá-se neste momento devido a obras de asfaltagem.

Nesta última semana tem sido um 'tormento' para os automobilistas, moradores e todos que circulam na zona entre o início da Avenida Luís de Camões e a rotunda do Hospital. Hoje, com o asfaltamento da zona em fase de finalização, acaba por interferir com todas as restantes estradas.