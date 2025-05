Congestionamento na VR1 devido a viatura avariada

Uma viatura avariada está a provocar um congestionamento significativo na Via Rápida (VR1), ao quilómetro 15, na zona do Nó de Santa Luzia/Viveiros, no sentido Ribeira Brava – Machico.

Segundo informação actualizada do Info Vias às 16h23, a fila de trânsito estende-se por cerca de 2,4 quilómetros, afectando a normal circulação na principal via rodoviária da Região.