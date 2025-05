Mega-congestionamento na Via Rápida

Dois acidentes ocorridos esta manhã na Ponte do Ribeiro Seco na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico o primeiro e no sentido Machico - Ribeira Brava o segundo, estão a causar fortes congestionamentos em Santo António, mas já com 'ramificações' a São Martinho e São Roque, nomeadamente nas variantes de entrada e saída daquela estrada.