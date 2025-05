Estabilização da inflação impulsiona consumo no arranque do ano

O número de consumidores com dificuldades em gerir o orçamento familiar diminuiu no primeiro trimestre do ano, impulsionando o consumo numa altura em que a inflação tem vindo a estabilizar, segundo uma análise da Centromarca.

De acordo com os dados do Painel de Lares da Kantar, verificou-se uma redução de 6,4 pontos percentuais no número de consumidores que reportam dificuldades em gerir o orçamento familiar, face a 2024, para os 28%.

Este comportamento dá-se num contexto de estabilização da inflação, que traz um "impulso generalizado na atividade de compra e novas dinâmicas na relação dos consumidores com os diferentes formatos de retalho", nota a Centromarca em comunicado.

No que diz respeito ao consumo em estabelecimentos, entrega em casa ou 'take-away', observou-se um crescimento de 4,8% no consumo fora de casa no primeiro trimestre de 2025, o que tem efeitos nas compras para o lar, cujo crescimento foi mais contido (+2,5%), segundo dados com base numa amostra de 4.000 lares participantes, representativos de Portugal Continental.

Segundo esta análise, cujo período de recolha decorreu até 23 de março, quase metade dos lares portugueses (48,7%) tem abertura para se deslocar a lojas mais distantes, "em busca de uma oferta diferenciada e dos produtos que valorizam".

Quanto às marcas brancas, estas continuam a ganhar quota de mercado, mas este crescimento acontece agora a um ritmo mais lento, especialmente quando comparado com 2023, nota a Centromarca.

Os resultados deste estudo têm um nível de confiança de 95%, com erro amostral associado de 1,96%, segundo a empresa.