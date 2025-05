Concluídos trabalhos de estabilização do talude sobranceiro à Levada das 25 Fontes

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM), informa que estão concluídos os trabalhos de estabilização do talude sobranceiro à Levada das 25 Fontes, da recuperação do canal da levada, bem como todas as intervenções necessárias à reposição das condições de segurança e transitabilidade do percurso pedestre. Com a conclusão destas obras, procede-se à reabertura integral do troço unidirecional do percurso pedestre PR6 – Levada das 25 Fontes, restabelecendo-se o seu funcionamento normal.

A intervenção foi executada pela Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), em estreita colaboração com o IFCN, IP-RAM. Apesar dos diversos desafios técnicos e logísticos – nomeadamente a morfologia do terreno, o difícil acesso às zonas de intervenção e a necessidade de transporte manual dos materiais ao longo do percurso —, a mesma foi concluída com sucesso, assegurando-se assim as condições adequadas de circulação e de segurança e a preservação deste emblemático percurso pedestre da Região Autónoma da Madeira.

Com a reabertura do troço unidirecional da Levada das 25 Fontes, o percurso pedestre retoma agora o seu funcionamento habitual, com circulação controlada num único sentido: Rabaçal – 25 Fontes (ida) pela Levada das 25 Fontes e 25 Fontes – Rabaçal (regresso) pelo troço alternativo, denominado de Bypass. Esta configuração visa otimizar a gestão dos fluxos de visitantes, proporcionando uma experiência mais fluida, segura e sustentável.

O IFCN, IP-RAM agradece a compreensão e colaboração de todos os que, durante o período de encerramento, respeitaram as orientações de segurança e contribuíram para o bom desenrolar dos trabalhos. Reitera ainda o seu compromisso com a valorização do património natural da Madeira e com a manutenção de condições seguras e acessíveis para todos os que visitam este espaço natural.