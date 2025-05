DREM comemorou os 45 anos

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) assinalou na passada segunda-feira os seus 45 anos como serviço regionalizado. Conforme deu conta o DIÁRIO na sua edição de sábado, "foi em 1980 que a então delegação do Funchal do Instituto Nacional de Estatística (INE) passou para a alçada do Governo Regional", realça num post na rede social Instagram.

"Duarte Freitas, o novo secretário regional das Finanças, que tutela a DREM, aproveitou a ocasião para fazer uma visita às instalações da DREM, percorrendo todos os gabinetes e cumprimentando os 56 trabalhadores que diariamente se dedicam à produção e divulgação de estatísticas oficiais ou em actividades de suporte essenciais para cumprimento desse objectivo", conta a DREM.

E acrescenta: "Reunidos depois todos os trabalhadores no mesmo espaço, houve ainda tempo para breves discursos de Duarte Freitas e do director da DREM, Paulo Baptista Vieira, bem como para homenagear trabalhadores que fizeram 30 anos de antiguidade como funcionários públicos."

