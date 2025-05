Jimmy e Caniço Riders dominam Taça de Portugal de Enduro em Murça

Jimmy Silva (Caniço Riders-Invermaque) voltou a dominar a 3.ª Taça de Portugal de Enduro, disputada no passado fim de semana em Murça, numa corrida em que venceu todas as especiais cronometradas, com margem confortável para a concorrência, concorrência essa que vinha do seu colega de equipa Matias Camacho, que voltou a ser 2º classificado absoluto e vencedor da categoria de Sub23.

Além das vitórias do Jimmy e Matias, houve também outras vitórias importantes nas mais diversas categorias.

Ana Rodrigues e Francisco Ferreira (Caniço Riders-Invermaque) vencedores em Sub17, Paulo Ferreira (AD Galomar / E-BIKE Madeira) vencedor de Master35, Ivan Silva (AD Galomar / E-BIKE Madeira) vencedor em Master40, e coletivamente a vitória sorriu à equipa do Caniço Riders-Invermaque.

De destacar também os pódios individuais de Tomás Fernandes (Caniço Riders-Invermaque) 2º classificado de Sub17, Ivo Faustino (AD Galomar / E-BIKE Madeira) 2º classificado nos Master30, Paulo Baptista (AD Galomar / E-BIKE Madeira) 2º classificado em Master35, Márcio Ferreira (AD Galomar / E-BIKE Madeira) 2º lugar em Master40, Francisco Correia (Caniço Riders-Invermaque 3º em Sub17, André Coelho (Caniço Riders-Invermaque) 3º em Sub19, Valter Freitas (CANIÇO RIDERS-INVERMAQUE) 3º em Master35. Coletivamente a AD Galomar / E-BIKE Madeira classificou-se um honroso 3º lugar.

Muito perto do pódio e com um contributo coletivo para as suas formações estiveram Sérgio Teixeira (AD Galomar / E-BIKE Madeira) 4º classificado em Sub17, e Tiago Fernandes (Caniço Riders-Invermaque) 4º classificado em Sub23.

Próxima prova nacional de enduro será o tão aguardado Campeonato Nacional, a 21 e 22 de Junho em Proença-a-Nova.

Classificações: https://www.fpciclismo.pt/pagina/4-taca-de-portugal-enduro-3-prova