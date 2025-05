Pavilhão e multiusos para avançar no Caniço

O Governo Regional quer avançar ainda este ano com a intervenção no pavilhão do Caniço e mantém como prioridade para o actual mandato a construção de um novo espaço multiusos na freguesia. A garantia foi deixada esta tarde por Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas, durante a sua participação na Festa da Cebola, que decorreu este fim-de-semana no Caniço.

“O processo de adjudicação está para muito breve e teremos oportunidade de arranjar as infiltrações”, afirmou o governante, referindo-se à intervenção no pavilhão desportivo.

Sobre o futuro multiusos, reforçou o compromisso político do executivo madeirense: “É um compromisso que queremos honrar durante este mandato, é um projecto ambicioso, de muitos milhões, mas contem connosco”.

Além destas obras, Nuno Maciel lembrou que existem outras intervenções em curso na freguesia, nomeadamente na Estrada do Aeroporto e em várias rotundas e reiterou que o Caniço é uma prioridade para o Governo Regional. “O Governo não esquece o Caniço. Gosta do Caniço e acredita em Santa Cruz. Esta secretaria também”, garantiu.

Na sua intervenção, o secretário regional evocou ainda as raízes familiares no concelho, recordando os avós naturais do Santo da Serra. “Tal como eu, o Governo Regional tem Santa Cruz no coração e também olha para o Caniço. Já fizemos muitas coisas boas e podemos fazer mais nos próximos anos”, disse.

No plano agrícola, Nuno Maciel destacou a relevância da produção de cebola, produto que dá nome à festa e que é, segundo o governante, “a alma da agricultura em Santa Cruz”. Lembrou que cerca de 82% da produção de cebola na Região acontece no Caniço, o que reflecte a importância da freguesia no panorama agrícola madeirense.

O governante reconheceu que há dificuldades, mas defendeu que o caminho passa pela colaboração e inovação. “Sei que não está tudo bem, que não está tudo feito, mas certamente vamos trabalhar, em conjunto, para que daqui a quatro anos possa estar um bocadinho melhor”, expressou