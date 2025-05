César Nicola arbitrou na Taça da Europa de Cadetes na Polónia

O árbitro César Nicola foi convocado pela Federação Portuguesa de Judo para participar na Taça da Europa de Cadetes, que decorreu nos dias 17 e 18 de Maio, em Bielsko-Biala, na Polónia. O evento reuniu cerca de 400 jovens atletas oriundos de vários países, sendo uma oportunidade ímpar de competição e experiência ao mais alto nível.

O Clube Naval do Funchal (CNF) marcou presença nesta competição, com o árbitro internacional César Nicola a integrar o corpo de arbitragem do torneio, representando com distinção o judo nacional e o CNF.

"Esta presença internacional reforça o trabalho que o Clube Naval do Funchal tem desenvolvido na formação, sendo cada vez mais uma referência no panorama do judo nacional", refere nota do Clube Naval do Funchal.