Carro furtado no Funchal

Um carro de marca Nissan Sunny, de cor vermelha, foi furtado durante a tarde de domingo e a madrugada desta segunda-feira.

O proprietário referiu ao DIÁRIO que o carro estava estacionado na Rua da Boa Viagem, no Funchal, por volta das 17 horas de domingo e quando voltaram ao veículo, por volta das 3 horas, o carro já tinha desaparecido.

O lesado apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem tenha alguma informação sobre o paradeiro do veículo, com a matrícula 20-79-EI, para entrar em contacto com as autoridades.