Voos directos Funchal / Faro / Funchal

Este Verão, chegar ao Algarve e ao Sul de Espanha será mais fácil e cómodo com a nova ligação directa da TAP entre o Funchal e Faro.

De 2 de Junho a 11 de Setembro aproveite os dois voos semanais às Segundas e Quintas e descubra o melhor do sul de Portugal ou de Espanha, seja numa simples escapadinha ou numas férias prolongadas.

Eis as sugestões da Intertours:

Portugal | Algarve – Partidas do Funchal

Praias douradas, mar calmo e gastronomia irresistível, o Algarve é o lugar perfeito para umas férias inesquecíveis, seja em família ou com amigos.

Pacote de 5 dias / 4 noites - desde 467€ por pessoa

Preço inclui voo TAP Funchal / Faro / Funchal, 4 dias de aluguer de viatura Grupo C* com entrega/devolução no aeroporto, 4 noites de estadia no Hotel Exe Sevilla Macarena 4* com pequeno-almoço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Não inclui: despesas de reserva, bagagem de porão, gratificações, taxas locais, extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados.

Espanha | Fly & Drive de Faro a Sevilha – Voo direto do Funchal

Aterre em Faro e conduza até Sevilha: com apenas 2h30 de estrada desde Faro, esta escapadinha é ideal para 5 dias de descoberta, cultura e sabores únicos da Andaluzia. Viaje ao seu ritmo, com toda a liberdade e conforto.

Pacote de 5 dias / 4 noites - desde 730€ por pessoa

Preço inclui voo TAP Funchal / Faro / Funchal com bagagem de porão, transporte aeroporto/hotel/aeroporto com assistência local, 3 noites de estadia no Hotel Pestana Gramacho Residences em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alterações) e Seguro.

Não inclui: despesas de reserva, gratificações, taxas locais, extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados.

Tanto o preço como a disponibilidade do pacotes acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Ver Galeria

Consulte a Intertours e obtenha o seu programa personalizado, feito à sua medida, com opções que incluem alojamento e experiências à sua escolha.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a newsletter aqui.

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

FOTOS: @AdobeStock e @Unsplash