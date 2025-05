GNR recuperou no Funchal um carro que tinha sido furtado em Espanha em 2024

A GNR recuperou um carro que tinha sido furtado em Espanha, em 2024. O automóvel encontrava-se numa oficina no concelho do Funchal. Segundo nota à imprensa, o veículo pertence a um particular que o adquiriu num stand da Região, "mediante financiamento bancário, desconhecendo a sua proveniência ilícita".

A recuperação do veículo aconteceu no passado dia 15 de Maio, culminando com a identificação do proprietário do stand, um homem de 59 anos.

"A GNR recomenda que, antes da aquisição de veículos usados, especialmente os provenientes do estrangeiro, seja solicitado o histórico completo da viatura, incluindo o número de identificação do veículo (VIN), os registos de propriedade anteriores e o respetivo certificado de conformidade europeu. É igualmente aconselhável recorrer a profissionais ou entidades devidamente credenciadas, com competência para proceder à verificação técnica do veículo e à validação da documentação apresentada", indica a GNR, na nota à imprensa.

Mais indica que "a aquisição de viaturas de proveniência ilícita pode levar à apreensão imediata do bem e ao envolvimento do adquirente em processos criminais, nomeadamente pelo crime de receptação, mesmo nos casos em que este tenha atuado de boa-fé".