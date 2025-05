Noite quase tropical no Funchal

A última noite foi quase tropical na cidade do Funchal. Por escassas três décimas, não se registou a primeira noite tropical do ano na estação meteorológica do Lido. Durante toda a noite e até ao início da madrugada, a temperatura manteve-se igual ou superior a 20ºC, mas acabou por descer até aos 19,7ºC já ao amanhecer, pelas 07h00.

Em termos meteorológicos, considera-se uma noite tropical quando a temperatura mínima não desce abaixo dos 20 graus Celsius (°C). Embora tal não tenha ocorrido, o valor registado ficou muito próximo desse limiar.

Também na estação da Ponta do Sol/Lugar de Baixo a temperatura mínima da última noite se manteve elevada, não tendo descido abaixo dos 19,1ºC.

No caso concreto da estação do Lido, esta foi já a segunda noite consecutiva em que a temperatura mínima se aproximou do patamar de noite tropical: 19,5ºC na noite de ontem, dia 22, e 19,7ºC na de hoje, dia 23.