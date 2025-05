'Funchal Sempre à Frente' destaca atendimentos na Unidade de Bem-Estar Animal do Funchal

O grupo municipal 'Funchal Sempre à Frente' considera que o número de atendimentos na Unidade de Bem-Estar Animal do Funchal, bem como o número de esterilizações ilustram a prioridade que a Câmara Municipal do Funchal concede à causa animal. O grupo visitou as instalações da Unidade de Bem-Estar Animal, na Rua da Alegria, inauguradas em Outubro de 2022, no âmbito da iniciativa 'Encontros do Poder Local'.

A deputada municipal Alexandrina Alves afirmou que “este espaço confere um atendimento personalizado, essencialmente a famílias carenciadas e, desde a sua abertura, totaliza quase 5.900 atendimentos”. “Este executivo, liderado pelo PSD, tem feito do bem-estar animal uma prioridade. Esta unidade, onde nos encontramos, é um exemplo, mas existem outros tantos, como as acções de sensibilização nas escolas, as campanhas de adopção de animais, a remodelação do Canil do Vasco Gil, as iniciativas de profilaxia médica gratuitas nas dez freguesias do Funchal, ou o aumento, desde 2022, em 71,6% no número de esterilizações de animais”, lembrou a social-democrata.

Os deputados do PSD/CDS fazem ainda questão de recordar que, em 2024, a Câmara Municipal criou a figura de Médico Veterinário de Município, e viu, também, ser reconhecida a sua veterinária como autoridade sanitária veterinária da área geográfica do Município do Funchal.

Por último, o Grupo Municipal 'Funchal Sempre à Frente' enalteceu os protocolos celebrados com diversas associações de proteção animal, bem como com a AMRAM e com a AMAW, “na prossecução daquela que tem sido a política de controlo da população de animais errantes ou de companhia pertencentes a famílias com carências económicas, que permitiram, só em 2024, esterilizar mais de 1000 animais”.