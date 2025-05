AD ganha no Funchal com o dobro dos votos do Chega

A AD (coligação PSD/CDS-PP) venceu no maior concelho da Madeira, obtendo praticamente o dobro dos votos do Chega que, no Funchal, ultrapassou o PS como a segunda força mais votada nestas eleições legislativas nacionais.

A AD conquistou 39,92%, o equivalente a 23.081 votos, enquanto o Chega alcançou 20,42%, ou seja, 11.808 votos. A diferença do primeiro para o segundo é de 11.273 votos.

Fechada a contagem nas 10 freguesias do Funchal, o PS cai para terceiro, com 14,87% (8.600 votos). O JPP foi a 4.ª força mais votada, alcançando 11,06% (6.397 votos).