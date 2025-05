Materiais furtados após prova de orientação em Santo Amaro

Uma estaca, uma baliza e uma estação de controlo. Estes foram os materiais furtados após a realização de uma prova de orientação ocorrida na passado fim-de-semana em Santo Amaro.

A Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira lamenta esta “falta de civismo” e explica que “embora estes equipamentos não tenham qualquer utilidade fora do contexto da orientação, são fundamentais para a organização das provas e para a formação dos mais jovens”.

Referiu ainda que no passado dia 22 de Fevereiro, durante a Prova de Orientação ‘Funchal Climate Week’, realizada na cidade do Funchal, material do mesmo tipo tinha sido também furtado.

“Este padrão de comportamento reflecte uma preocupante falta de civismo e respeito por actividades que envolvem a comunidade e promovem valores como o desporto, o respeito pelo ambiente e a educação não formal. Estes actos representam um prejuízo significativo para as organizações envolvidas e colocam em causa a continuidade de iniciativas que beneficiam centenas de jovens e atletas”, escreveu a associação, lembrando que o material furtado é indispensável à realização de provas e à aprendizagem segura e eficaz da orientação.

Assim, a associação apela a quem tenha encontrado ou tenha conhecimento do paradeiro dos materiais “que reconsidere a situação”.

“Mesmo uma devolução anónima será um ato de responsabilidade e respeito para com a comunidade”, acrescenta.

A orientação é um desporto de valores. Que este episódio sirva de alerta para a necessidade de maior consciência coletiva e cuidado com o que é de todos.