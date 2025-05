Separação de adeptos de Benfica e Sporting no Jamor não evita 'infiltrados'

Oeiras, Lisboa, 25 mai 2025 (Lusa) -- Milhares de adeptos de Benfica e Sporting 'acamparam' hoje no Jamor, junto ao Estádio Nacional, onde a separação preparada pelas autoridades não evitou alguns 'infiltrados' nas horas que antecederam a final da Taça de Portugal em futebol.

Com fumos encarnados e verdes, muita cerveja, grelhadores espalhados pela mata e até porcos inteiros a serem assados em espeto, os adeptos começaram a concentrar-se a partir das 06:30, juntando-se em grupos, a grande maioria fora das 'fan zones' oficiais preparadas pelos dois rivais lisboetas.

Os poucos que contrariaram a norma destacavam-se facilmente pela diferença visual entre o 'mar' da cor do rival, mas o olhar atendo da equipa de 'spotters' da Polícia de Segurança Pública (PSP) ia vigiando de perto, em ambas as zonas, onde se encontram também vários carros de bombeiros em regime de prevenção.

A separação era garantida, junto à porta da maratona, por gradeamentos e um forte dispositivo policial e de seguranças, mas vários adeptos dos dois clubes acabavam por misturar-se em zonas de passagem.

Na área dedicada aos adeptos do Sporting, junto à bancada Sul, a euforia era maior do que no lado 'encarnado', o que se explica pelo momento de euforia vivido pela recente conquista do segundo título de campeão nacional consecutivo por parte dos 'leões'.

A 'fan zone' mais compacta, enfeitada com bandeirolas, ao estilo dos santos populares, também tornava o 'arraial' sportinguista mais preenchido, enquanto junto à superior Norte o DJ ao serviço dos 'encarnados' se esforçava para concentrar adeptos ao som do hino do clube.

A cerca de duas horas do início do encontro, um adepto dos 'encarnados' ainda empunhava um cartaz a anunciar a intenção de adquirir um ingresso para assistir à final.

Mesmo que não o tenha conseguido, poderá juntar-se a vários grupos que já tinham televisores montados na mata, onde vão assistir à partida por não terem bilhete que lhes permita entrar no Estádio Nacional.

Apesar da abertura de portas do estádio às 14:15, como previsto, e dos apelos de ambos os clubes para que os adeptos entrassem cedo no recinto, cerca de uma hora depois as bancadas ainda se encontravam praticamente 'despidas'.

O bicampeão Sporting e o Benfica, vencedor da Taça da Liga, fecham hoje a época futebolística nacional ao mais alto nível no Estádio Nacional, em Oeiras, em busca de conseguir na final da Taça de Portugal um segundo troféu em 2024/25.

O Benfica, recordista de vitórias (26) e presenças na final (será a 39.ª), e o Sporting, que procura o 18.º título na 31.ª presença, defrontam-se a partir das 17:15, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.

Esta vai ser a oitava final entre Benfica e Sporting, e primeira desde o trágico embate marcado pela morte de um sportinguista atingido por um 'very light' disparado por um adepto 'encarnado', em 1995/96.