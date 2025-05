CMF celebra o Dia Nacional dos Jardins

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, irá comemorar o Dia Nacional dos Jardins, que se assinala a 25 de Maio, com uma visita guiada gratuita ao Parque de Santa Catarina dois dias antes, a 23 de Maio, pelas 10h00.

"Nesta visita, serão tratados temas sobre a história do parque, bem como os elementos naturais árvores, arbustos, herbáceas e outros elementos que fazem parte do Parque de Santa Catarina", informa a autarquia. "As inscrições são até dia 22 de Maio e estão limitadas ao máximo de 15 pessoas, sendo as inscrições via telefone (291 211 138) ou e-mail ([email protected]).

A CMF acrescenta: "Recorde-se que o Parque de Santa Catarina, com 36 mil metros quadrados, é um dos mais importantes parques do Funchal, com um rico património arbóreo, sendo de destacar a presença de esculturas e uma capela, bem como o espaço da Ludoteca para o público infantil."