BMW M2 Competition com 411 cavalos no Megamotor

O stand do Megamotor tem agora disponível o BMW M2 Competition, equipado com motor bi-turbo de seis cilindros, com 2.979 cm3 e 411 cavalos de potência. Um carro que promete emoções fortes a cada arranque e pura adrenalina sobre quatro rodas. Esta versão inclui diversos modos de condução, travagem melhorada e tração traseira, assegurando um desempenho desportivo sem comprometer a segurança na estrada.

A transmissão automática de oito velocidades, com patilhas no volante, permite transições rápidas e suaves, enquanto os diferentes modos de condução adaptam o comportamento do carro às preferências de quem o conduz.

O exterior evidencia o carácter da gama M, com jantes desportivas de desenho exclusivo, enquanto no interior sobressaem os detalhes das costuras em azul e vermelho, que reforçam o ADN desportivo da viatura. O habitáculo está repleto de equipamento topo de gama. Os bancos elétricos, estofos em pele aquecidos, volante multifunções, GPS, sensores de estacionamento, sensores de luz e chuva e câmara de marcha-atrás são apenas alguns dos equipamentos incluídos neste modelo disponível no Megamotor.

Ver Galeria

Com garantia de 18 meses (por mútuo acordo), o BMW M2 Competition pode ser financiado a partir de 884,08 euros por mês, sem entrada inicial. Existe ainda a possibilidade de retoma, mesmo com dívida*. Para quem tem a oportunidade de pagar a pronto, o valor está fixado nos 67 mil euros.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.