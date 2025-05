400 mil plantas entregues a produtores de cebola

O director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural marcou ontem presença, em representação do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, na abertura oficial da 27.ª edição da Festa da Cebola, no Caniço.

O dirigente aproveitou a ocasião para realçar que “os serviços da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural têm vindo a reforçar a assistência técnica prestada de forma contínua aos agricultores que se dedicam a esta cultura”. A propósito, revelou que, em 2024, o organismo apoiou os produtores de cebola com a distribuição de 400 mil plantas.

Marco Caldeira sublinhou ainda que “os eventos de promoção e valorização dos produtos agrícolas da Madeira e do Porto Santo contribuem não só para a maior visibilidade junto dos consumidores destes produtos, a exemplo da cebola, como também para uma maior dinâmica da economia rural”.

“É importante que se produza o que faz falta, indo ao encontro das solicitações dos consumidores e aproveitando as oportunidades para uma agricultura mais competitiva e rentável”, acrescentou.

De acordo com a tutela, a Cebola da Madeira detém, desde Novembro de 2023, o estatuto de Denominação de Origem Protegida (DOP), que a identifica no espaço europeu pela sua qualidade superior e características particulares.

A Festa da Cebola é uma organização conjunta da Junta de Freguesia do Caniço e da Associação Cultural e Musical Sons da Tradição, contando ainda com a colaboração da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e o cofinanciamento do PEPAC – R.A. Madeira

Até domingo, dia em que o secretário regional de Agricultura e Pescas marca presença no certame, está prevista muita animação musical e os habituais espaços de “comes e bebes”, bem como de venda de cebola e dos seus derivados.