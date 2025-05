Trabalhadores do sector social em greve esta sexta-feira

Os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da Região estão em luta por melhores condições de trabalho, tendo agendado para esta sexta-feira um dia de greve.

Ao DIÁRIO, Nélson Pereira reforça que, em causa, está a desvalorização de que estes profissionais têm sido alvo, com a agravante, na Região, de estes trabalhadores não beneficiarem de um Contrato Colectivo de Trabalho (CCT), algo que vem sendo reivindicado há mais de dois anos.

O dirigente regional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas não esconde a satisfação pela abertura que houve da parte da nova secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, que no passado dia 19 de Maio deu sinais da intenção de o Governo Regional avançar, em sede de concertação social, com a aplicação de um CCT, procurando, precisamente, a valorização dos trabalhadores do sector social.

Pese embora essa abertura, o sindicalista diz que a greve se mantém, pois “estão em causa outras reivindicações”, como sejam a carga horária semanal de 35 horas, a actualização da tabela salarial, do subsídio de refeição e das diuturnidades, bem como a atribuição do subsídio de insularidade.

O referido sindicato, que faz parte da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, dá conta da realização de uma concentração de trabalhadores, às 10 horas, junto à Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude.

Nélson Pereira mostrava-se, ontem, confiante na mobilização dos trabalhadores, apelando à participação nesta jornada de luta.

Mas, nesta sexta-feira há mais para ter em conta na sua agenda.

Agenda

10h00 – a Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Nacional dos Jardins, com uma visita guiada gratuita ao Parque de Santa Catarina.

11h00 - cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Município de Santa Cruz e a Associação SANAS Madeira, no Salão Nobre do Edifício Sede da Câmara Municipal.

12h00 - início da 1.ª edição do ‘Craft Beer Festival’, que junta cerveja artesanal, gastronomia e música à beira-mar, no Local Beach Bar & Restaurant, na praia da Calheta.

1.ª edição do Craft Beer Festival junta cerveja artesanal, gastronomia e música à beira-mar De 23 a 25 de maio, o Local Beach Bar & Restaurant - espaço do hotel Calheta Beach, da colecção Savoy Signature - apresenta a 1.ª edição do Craft Beer Festival, um evento que celebra a produção da cerveja artesanal madeirense, num cenário à beira-mar.

14h00 - cerimónia de entrega de prémios da V edição do concurso ‘Europe Calling’, uma iniciativa do eurodeputado Sérgio Gonçalves. Momento decorrerá no Museu de Electricidade - Casa da Luz.

14h30 - conferência ‘O ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA) como instrumento de regulação das políticas educativas', proferida por Estela Costa, na Reitoria da Universidade da Madeira.

15h00 – seminário ‘A História da Assistência Social em Portugal no Antigo Regime’, que decorrerá no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira.

15h00 - abertura da exposição ‘Cartografia do habitar’, de Mafalda Branco, patente ao público na Galeria dos Prazeres.

18h00 – arranque do ‘Madeira Classic Car Revival’, na Praça do Povo.

18h30 - Festa da Diversidade Cultural 2025, no Centro Cívico de São Martinho.

19h00 - abertura da Festa da Cebola, no Caniço.

20h00 - VII Neon Color Run, em Machico, com partida no Porto de Recreio.

20h30 - Festa do Desporto Escolar, que este ano tem como tema ‘Senhora do Mar – A Esperança, a virtude menor, mas a mais forte’, no Estádio do Marítimo.

20h30 - ‘Concertos de Alunos’, no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, com ‘Easy to Remember’, com música de câmara e jazz.

21h00 - concerto ‘Verde Maduro’, com os ‘Si Que Brade’ e a Orquestra de Bandolins e Guitarras do Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, no Auditório do Fórum Machico.

21h00 – prossegue a XIV edição da Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra, em São Roque do Faial.

Truta e Sidra em festa até domingo | Diário das Freguesias Até ao próximo domingo, dia 25 de Maio, São Roque do Faial é palco da XIV edição da Mostra Regional da Truta / Rota da Sidra, […]

Efemérides

1179 - O Papa Alexandre III reconhece a soberania de D. Afonso Henriques, com a bula "Manifestis Probatum".

1536 - A pedido de D. João o Papa Paulo III instaura em Portugal o Tribunal do Santo Ofício pela bula "Cum ad nihil magis", para se proceder contra os cristãos novos e todos os culpados em crime de heresia.

1939 - O Parlamento britânico aprova o plano para a independência da Palestina, em 1949, que será recusado por judeus e árabes.

Foto Shutterstock

1947 - Portugal conquista o primeiro título de Campeão Mundial de hóquei em patins, no recém-inaugurado Pavilhão dos Desportos, em Lisboa.

1961 - Eusébio da Silva Ferreira, o "Pantera Negra", com apenas 19 anos, faz a sua estreia com a camisola do Benfica num particular frente ao Atlético, no Estádio da Luz.

1998 - Os irlandeses aprovam, em referendo, o acordo de paz para a Irlanda do Norte.

2010 - A nave espacial norte-americana da NASA, Atlantis solta amarras da Estação Espacial Internacional, depois de concluir a sua última missão no espaço, que lhe permitiu livrar-se de mais de 12 toneladas de material, incluindo o módulo russo Rassvet ou MRM-1, sobre o oceano Índico a sudeste da Austrália.

2022 - Portugal é o primeiro país a sequenciar o genoma do vírus Monkeypox, parente do vírus que causa a varíola e na origem de um recente surto que afeta vários países onde a infeção não é endémica.

2024 - O primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresenta a medida aprovada no Conselho de Ministros, um mecanismo de garantia pública até 15% do valor de aquisição de imóveis, com o limite de aquisição de 450 mil euros, dirigido a jovens até aos 35 anos. E o novo regime do IRS Jovem que contempla o pagamento de um terço da taxa de imposto até um máximo de 15% para todos os rendimentos de trabalho de pessoas até aos 35 anos.

Pensamento do dia